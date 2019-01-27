Erzurum'da Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu

Erzurum'da ele geçirilen ve Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin, uyuşturucu tacirlerince mermer taşlar arasında gizlendiği bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kentte İstanbul plakalı olan Ş.D. idaresindeki bir tırı durdurup aradı.

Aramada, tırın dorsesinde "zula" tabir edilen gizli bölmelerde yapılan aramada, 17 büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenen 25 bin 834 parça halinde toplam 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü Ş.D, polislerce Erzurum'da gözaltına alındı.

İran'dan yurda girip İstanbul'a gitmesi planlanan tırdaki uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından, uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim alacak kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün elebaşı M.Z.F. ile organizatörler H.K. ve S.Ö. İstanbul'da yakalandı. Bu kişilerden S.Ö'nün aracında yapılan aramada suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Aynı operasyonun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda da tırda yakalanan uyuşturucu madde ile aynı özelliklerde bir miktar daha eroin bulundu.

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı örgütü şüphelisi 3 kişinin İstanbul'da gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığının tahsis ettiği özel jetle Erzurum'a getirildiği kaydedildi.

Zanlılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi gereğince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan yasal işlem başlatıldı.

Özel Harekat destekli operasyon

Erzurum'da tırda ele geçirilen operasyonun Özel Harekat polisleri ve "Çapkın" isimli narkotik dedektör köpeği desteğinde uyuşturucu tacirlerinin sıkı takip edilmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

Başarılı operasyon ile Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarını yakalayan Erzurum polisine operasyonda destek olan golden cinsi "Çapkın"ın da bu operasyonla polis köpekleri arasında eroin yakalaması açısından rekor kırdığı öğrenildi.

Son operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin yakalanmasına destek olan Çapkın, Erzincan'da geçen ay 1 ton 271 kilogram eroin yakalanmasına yardımcı olan "Odin" isimli narkotik dedektör köpeğinin rekorunu geliştirdiği kaydedildi.

Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.