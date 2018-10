İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş 2 yıl ile 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlıların yakalanması amacıyla "hırsız kapanı" operasyonu gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin de desteğiyle 32 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda C.A, O.K, M.Ö, M.S, C.Z, A.Ö, M.Y, A.K, E.B, M.D, E.A, T.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı.

Zanlı dolabın arkasına gizlendi

Ekipler, hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı T.S'nin de Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki evinde olduğu bilgisini aldı.

Operasyon kapsamında eve girerek detaylı arama yapan ekipler, zanlıyı yatak odasındaki dolabın arkasına gizlenmiş şekilde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.