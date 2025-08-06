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Erzurum'da düzensiz göçe geçit verilmedi

Erzurum'da jandarma ekiplerinin denetim ve kontrollerinde yurda kaçak yollarla giren 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Erzurum'da düzensiz göçe geçit verilmedi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, 19 Afganistan, 2 İran, 3 Suriye, uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapılırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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