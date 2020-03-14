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Erzurum'da feci olay: Başına çay dökülen çocuk yandı

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde evde oynarken çarpıştığı ablasının elinde bulunan bardaktaki çayın üzerine döküldüğü Hüseyin Taşdemir (3) yaralandı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Taşdemir, hastanede tedaviye alındı.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 09:32
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Karayazı ilçesine bağlı Muratti köyünde oturan Taşdemir ailesinin çocukları Hüseyin, yaklaşık 2 hafta önce evde oynarken, elinde çay bulunan ablası Zilan (15) ile çarpıştı. Zilan'ın elindeki bardaktaki çayın başından aşağıya döküldüğü kardeşi Hüseyin Taşdemir, haşlandı. Acı içinde feryat eden talihsiz çocuk, Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Taşdemir Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Anne Zozan Taşdemir, olaydan sonra kızı Zilan'ın çok üzüldüğünü ve sürekli kendisini suçladığını belirterek, "Çarpmanın etkisi ile kızımın elindeki çay, oğlum Hüseyin'in başından aşağı döküldü. O sırada çığlık atarak ağlamaya başlayan oğlumu hemen Devlet Hastanesi’ne götürdük. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk getirdiğimizde yüzü balon gibi şişmişti. Şimdi düzeldi. Çok şükür yanıkları iyileşiyor. Kardeşinin yaralanmasında kendini suçlu hisseden kızım Zilan ise onun biran evvel iyileşmesi için dua ediyor" diye konuştu.

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