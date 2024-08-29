İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0794
  • EURO
    37,7199
  • ALTIN
    2759.43
  • BIST100
    9843.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzurum'da FETÖ operasyonu

Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Erzurum'da FETÖ operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürüyor.

Ekipler bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, emekli A.Y, görevinden ihraç edilen veri kontrol işletmeni R.K, kamuda sekreter D.S. ile kamuda öğretmenlik yapan F.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.