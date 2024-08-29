Erzurum'da FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürüyor.

Ekipler bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, emekli A.Y, görevinden ihraç edilen veri kontrol işletmeni R.K, kamuda sekreter D.S. ile kamuda öğretmenlik yapan F.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.