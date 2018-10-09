Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum'da FETÖ/PDY’den 4 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için esnaf yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalara devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haklarında işlem yapılan bazı kişilerin, ailelerine ve firari örgüt şüphelilerine finans sağlamak amacıyla esnaftan himmet adı altında para yardımı topladıkları bilgilerine ulaşılmış ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye himmet adı altında para toplayan ve para yardımında bulunduğu tespit edilen S.C, O.T, M.I. ve F.D. yakalanmış ve adli makamlara sevk edilerek tutuklanmıştır. B.O. isimli kişi ise serbest bırakılmıştır."
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK, tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı

TSK, tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA