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Erzurum'da film gibi operasyon: Cinayet zanlısı ve 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 20:06 - Güncelleme:
Erzurum'da film gibi operasyon: Cinayet zanlısı ve 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 22 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli düzenlenen operasyonda yakalanan cinayet zanlısı Y.I. (31) ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.S. (36), Ö.Y. (33), A.I. (49) ile daha sonra yakalanan M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pasinler Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.I. "kasten öldürme", A.I. ile M.I. ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı, Ö.Y. ve E.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pasinler ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. arasında alacak verecek meselesi kavgasında, Y.I, silahıyla Yazıcı'yı öldürüp T.Ö'ye ait otomobille bölgeden kaçmıştı.

Olayla ilgili T.Ö. ve M.I, Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmış, T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çalışmalarını derinleştirip 1 haftadır aradıkları cinayet zanlısı Y.I'nın Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi yakınlarındaki hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını tespit eden ekip, buradaki sazlıkların arasından ve havadan İHA ile 10 saat boyunca bölgeyi izlemişti.

Adresten çıkan bir aracı takibe alarak otogar yakınlarında durdurup içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alan ekipler, daha sonra adrese 2 PÖH timinin de desteğiyle operasyon düzenlemiş, cinayet zanlısı Y.I. ile akrabası A.I'yı (49) gözaltına almıştı.

İHA ile kaydedilen operasyona birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verilmişti.

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