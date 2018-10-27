Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Palandöken Gençlik Merkezi iş birliğinde, Aşkale ilçesinde 3 yıl önce hizmete açılan 1500 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük Geri Gönderme Merkezi'ndeki düzensiz göçmenlerin yaklaşan kış mevsiminde soğuk havadan korunmaları için "Bu kış kardeşim üşümesin" adıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Üniversite öğrencileri ve gençlerin başlattığı, okulların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların da destek verdiği kampanya çerçevesinde, yaklaşık bir aylık süreçte düzensiz göçmenler için duyarlı kişilerden çocuk, genç ve yetişkinlere uygun yaklaşık bin kişilik elbise toplandı.

Söz konusu yurt binasına getirilip öğrencilerce yıkanarak ütülenen elbiseler, ardından düzensiz göçmenlere dağıtılması için Aşkale Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Yurt müdürü Lokman Çakmak, AA muhabirine açıklamada, Aşkale'deki Geri Gönderme Merkezi'nde yaklaşık 2 bin insanın barındığını ve elbiseye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kampanya ile toplanan elbiseleri merkeze teslim ettiklerini anlatan Çakmak, "Kampanya burada kalmayacak ve her sene devam edecek. Müslümanlar birlikte güçlüdürler, biz birlikte daima varız. Allah, başta Türk milleti olmak üzere bir milleti başka bir millete muhtaç etmesin. İnsanlar anasız, babasız, kardeşsiz yaşayabilir ama vatansız asla yaşayamaz." dedi.

"Düzensiz göçmenler bu yıl daha sıcak bir kış geçirecek"

Çakmak, Erzurum'un soğuk bir memleket olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'a bu yıl kış mevsimi erken geldi. Biz soğuk havadan dolayı dışarıda gezemezken, bu insanların sıcak memleketten gelip soğuk memlekete adapte olmaları çok zor. Allah'a giden yol insanların gönlünden geçer. Ne mutlu bize, bu insanlara yardım götürüyoruz. Bu iyilik kar topunu yuvarlayıp Türkiye gelenine yaymak istiyorum. Bin kişilik elbise topladık. Düzensiz göçmenler bu yıl daha sıcak bir kış geçirecek."

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Erhan Tuna ise Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlere kış mevsiminde destek olmak için elbise yardımı yaptıklarını söyleyerek, destek olanlara teşekkür etti.

Kampanyaya katılan üniversite öğrencisi Ömer Gökburun da "Düzensiz göçmenlerin üşümemeleri için elbise topladık. Elbiseleri çok temiz şekilde kendimize hazırlar gibi yıkayıp ütüleyerek paketler halinde Geri Gönderme Merkezi'ndeki kardeşlerimize getirdik. Bütün Müslümanlar da kardeşlerine sahip çıkmak için az da olsa elinden geleni yapmalı." diye konuştu.