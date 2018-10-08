Erzurum'da hata yapan sürücüler 'drone' ile yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kentin birçok noktasında ortak denetim yaptı. Amir Murat Parmaksızoğlu yönetimindeki trafik ekipleri, kentin en işlek yeri Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetimlerde drone kullandı. Pilotun havalandırdığı drone ile kuralları ihlal eden sürücüler tespit edildi. Drone görüntülerini izleyen ekipler, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan veya emniyet kemeri takmayan sürücülere, ikaz ettikten sonra cezai işlem uyguladı.

Trafik ekiplerinin drone ile denetimini izleyenler, can güvenliği için yapılan uygulamanın çok iyi olduğunu söyledi. Ceza kesilen bazı sürücüler ise drone ile denetime tepki gösterdi.