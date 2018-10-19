Erzurum’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Erzurum’da daha önceden kavga edip barıştırılan iki grup yeniden birbirlerine girdi. Yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şahsın kameramana tekme atmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.