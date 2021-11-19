Erzurum'da korkutan deprem! Bakan Koca: 4 kişi yaralandı

AA 19 Kasım 2021 Cuma 15:51 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 20:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremde, can kaybının yaşanmadığını, birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi. Vali Memiş, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi.

Vali Memiş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMAMASI SEVİNDİRİCİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin, "İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici." bilgisini verdi.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTILAR

Erzurum Köprüköy'de, saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar oldu. Saat 16.04'te Köprüköy'e 18 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem olurken, Köprüköy'de saat 16.04'te 1.8 ve saat 16.13'te 2.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Saat 16.20'de merkez üssü Pasinler ilçesi olan 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy'de ise saat 16.26'da 2.0, 16.31'de ise 1.4 büyüklüklerinde 2 sarsıntı daha oldu.

"ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI"

Vali Memiş, AA muhabirine, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.

HINIS-KÖPRÜKÖY KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.

Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

AFAD: DEPREM 12 SANİYE SÜRDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

AFAD'dan deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Saat 15.40'ta Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki 12 saniye süren depremin yerin 5,18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği anımsatıldı.

Açıklamada, depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum'un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının 3,04 kilometre olduğu kaydedildi.

Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibin görevlendirildiği belirtilerek Erzurum İl AFAD Müdürlüğünce olay yerine 6 araç ve 24 personelin sevk edildiği kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre de haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmadı. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğunun öğrenildiği ve kara yolları ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Türk Kızılayın Erzurum ve Ağrı'da 3 ikram ve bir haberleşme aracını olay yerine yönlendirdiği, hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikal halinde olduğu ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

KOCA: DEPREMDE 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 Ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum'a, ülkemize geçmiş olsun. Yanındayız Erzurum." dedi.

KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşan heyelan nedeniyle kapanan Köprüköy yolu Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı ekiplerin çalışması sonucunda tekrar trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Köprüköy ilçesi yolunun kapandığı bilgisi ulaştı.

KGM ekipleri, acil koduyla bölgeye yönlendirildi ve kapanan yol temizlenerek trafiğe açıldı.