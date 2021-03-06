Erzurum'da narkotik operasyonu: 39 kilo eroin ele geçirildi

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 11:54

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleriyle araçta yaptıkları aramada, aracın bagaj kısmında bulunan bavul içinde 77 parça halinde 39 kilo 351 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan ve gözaltına alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Polisler, ele geçirdikleri eroin paketleriyle "şehitler ölmez" yazarak Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazası şehitlerini andı.