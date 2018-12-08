Erzurum’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, geçmiş yıllarda terör örgütünün kırsal alan kadrosunda siyasi, ideolojik ve askeri eğitim aldıkları tespit edilen terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları ve son dönemde ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerinin teşhis işlemlerine yardım ederek cenazelerine katıldıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Erzurum merkezli Karayazı, Karaçoban, Tekman ilçeleri ile İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.