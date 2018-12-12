Erzurum'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Erzurum'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ele geçirildi.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı, Karayazı İlçesi Selenli Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen sığınakta yapılan aramada, teröristlerin gizlediği 2 bin 193 adet 7.62 mm çapında AK-47 mermisi, 12 adet AK-47 şarjör kütüklüğü, 1 örgütsel doküman, 3 plastik bidon, sera naylonu, 10 kilo buğday unu ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
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