Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı, Karayazı İlçesi Selenli Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen sığınakta yapılan aramada, teröristlerin gizlediği 2 bin 193 adet 7.62 mm çapında AK-47 mermisi, 12 adet AK-47 şarjör kütüklüğü, 1 örgütsel doküman, 3 plastik bidon, sera naylonu, 10 kilo buğday unu ele geçirildi.
 
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul beyaz örtüye büründü

İstanbul beyaz örtüye büründü

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kızılay'a mahkeme kararıyla kayyum atandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA