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Erzurum'da Rus PKK üyesi yakalandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki faaliyetlerinde yer alan Rus uyruklu üyesi yakalandı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 17:35 - Güncelleme:
Erzurum'da Rus PKK üyesi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde düzenledikleri operasyonla saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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