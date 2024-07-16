Erzurum'da Rus PKK üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde düzenledikleri operasyonla saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.