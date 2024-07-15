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Erzurum'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağış sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Oltu-Olur yolunda da zaman zaman aksamalar oldu.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Erzurum'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
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Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağış bir çok yerde sel ve heyelanlara neden oldu. Ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolunda dünden beri zaman zaman geçici olarak kapanmalar oldu. Oltu-Olur yolun da aşırı yağışlardan dolayı ve toprak kayması yüzünden trafikte aksamalar oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıklayarak, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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