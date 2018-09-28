Erzurum’da silah kaçakçılarına operasyon: 6 kişi gözaltı
Erzurum’un Horasan ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bazı şahısların batı illerinden getirdikleri silahları Horasan ilçesinde satacakları yönünde bilgi alındı. Bu kapsamda şahısların faaliyetleri takip altına alınarak irtibatlı oldukları diğer şahıslar tespit edildi. İcra edilen 3 ayrı operasyonda toplamda 9 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken 6 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
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