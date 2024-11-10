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Erzurum'da TIR kazası: Sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Tortum ilçesinden şehir merkezine doğru ilerleyen Ahmet Demir. (61) yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak boş araziye düştü. Kazada sürücü öldü, araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

DHA10 Kasım 2024 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Erzurum'da TIR kazası: Sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Kaza, Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsal Karagöbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tortum ilçesinden Erzurum istikametine giden Ahmet Demir, (61) yönetimindeki 08 K 9099 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, ardından yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ahmet Demir'in aracın içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün yanında bulunan eşi Dilek Demir (53) ile Mükerrem Polat (60) da yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istedikleri yaralılardan Mükerrem Polat, yaşadığı şokun etkisiyle sık sık etrafındakilere 'Durun bir şey diyeyim kardeşler, Bana ne oldu?' diye sorular sordu. Sağlık ekipleri ve vatandaşların kaza geçirdiğini söylemesine rağmen Mükerrem Polat, sorularını sürdürdü.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından iki yaralı Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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