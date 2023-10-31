Erzurum'da trafik denetimi! Ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 23-30 Ekim'de il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 165 emniyet kemeri, 294 hatalı park, 663 hız, 514 ışık, 46 şerit ihlali yapan ve 15 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 10 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 121 muayenesiz araç trafikten men edildi.

Ayrıca 69 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 49'una da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan 478 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarla 2 bin 124 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.