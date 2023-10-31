İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2966
  • EURO
    30,0408
  • ALTIN
    1825.11
  • BIST100
    7564.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzurum'da trafik denetimi! Ceza yağdı

Erzurum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulandı.

AA31 Ekim 2023 Salı 15:54 - Güncelleme:
Erzurum'da trafik denetimi! Ceza yağdı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 23-30 Ekim'de il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 165 emniyet kemeri, 294 hatalı park, 663 hız, 514 ışık, 46 şerit ihlali yapan ve 15 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 10 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 121 muayenesiz araç trafikten men edildi.

Ayrıca 69 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 49'una da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan 478 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarla 2 bin 124 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

  • trafik denetimi
  • kurallara uymayan sürücüler
  • polis ekipleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.