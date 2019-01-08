İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4889
  • 6,2856
  • 226.761
  • 90.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum'da yoğun kar ve tipi yolları ulaşıma kapadı

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çevre illerle olan karayolu ulaşımı kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ve Kars’ta eğitime bir gün ara verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Güzergahlar daha sonra ulaşıma tamamen kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi. Trafik polisleri olumsuz hava koşulları düzelinceye kadar yolları duba ve levhalarla ulaşıma kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden ve daha sonra tipide mahsur kalan iki kişide kurtarılarak şehir merkezine getirildi. Erzurum - Pasinler Karayolunda da buzlanan yolda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Erzurum ve Kars'ta eğitime kar engeli

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, “İki kent genelinde yoğun kar yağışı beklenmekte. Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirler alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir" denildi.
Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye noktayı koydu: Kimse bize ders veremez

Türkiye noktayı koydu: Kimse bize ders veremez

Avrupa'nın göbeğinde alarm: Uçuşlar durduruldu

Avrupa'nın göbeğinde alarm: Uçuşlar durduruldu

ABD'den yaptırım hamlesi: Listede dikkat çeken detay

ABD'den yaptırım hamlesi: Listede dikkat çeken detay

Türkiye harekete geçti: Özelliğiyle bölgede tek

Türkiye harekete geçti: Özelliğiyle bölgede tek

Körfez'de gözler bu gelişmede: İtiraf etti ve gitti

Körfez'de gözler bu gelişmede: İtiraf etti ve gitti

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

ABD'den İran'a yeni tehdit: İki katına çıkaracağız

ABD'den İran'a yeni tehdit: İki katına çıkaracağız

6'sı sözde üst düzey 24 teröriste darbe

6'sı sözde üst düzey 24 teröriste darbe
 

POPÜLER HABERLER

Filipinler, Surion helikopterlerini satın alma siparişini iptal etti

Filipinler, Surion helikopterlerini satın alma siparişini iptal etti

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA