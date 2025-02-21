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Erzurum'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 37 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Erzurum'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 37 kişi yaralandı
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Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum istikametine giden 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.

Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

Horasan Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mesajda, "İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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