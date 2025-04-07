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Erzurum'da zincirleme kaza: 6 araç pert, 5 yaralı

Erzurum'da bir kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Erzurum'da zincirleme kaza: 6 araç pert, 5 yaralı
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 LV 948 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Burada duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza yerleri trafik ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan kamyon sürücüsü ile araçlardaki 7 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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