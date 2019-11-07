Erzurumlular ‘ecdada saygı’ için yürüyecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın en çetin muharebelerinin yaşandığı, ellerinde balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı’ndaki Aziziye Tabyaları’na, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü düzenlenecek. Aynı gün kentteki camilerin önünde toplanacak vatandaşlar, otobüslerle saat 06.30’da, Karskapı Şehitliği önüne taşınacak. Vatandaşlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla tabyalara yürüyüş gerçekleştirecek.