Erzurumlular ‘ecdada saygı’ için yürüyecek
Erzurum’da, 142 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı Aziziye Tabyaları’nı anmak amacıyla 9 Kasım’da, vatandaşların katılımıyla saygı yürüyüşü organize edilecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın en çetin muharebelerinin yaşandığı, ellerinde balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı’ndaki Aziziye Tabyaları’na, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü düzenlenecek. Aynı gün kentteki camilerin önünde toplanacak vatandaşlar, otobüslerle saat 06.30’da, Karskapı Şehitliği önüne taşınacak. Vatandaşlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla tabyalara yürüyüş gerçekleştirecek.
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