Eş durumundan atamalar şubatta 

22.12.2019 03:24 - Güncelleme: 22.12.2019 03:24

Kanunen öğretmenlerin 4 yılı doldurmaları gerektiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Bu daha önce 6 seneydi. Geldiğimde bunun üzerine çalıştık, 6 yılda 4 yıla indi. Bu sefer de ‘3 yıla insin’ diye bir beklenti oluşuyor. Hekimlerimiz, polislerimiz, askerlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz, hepsinin belli seneler de zorunlu hizmeti var. Öğretmenlikte de bu var. İstiyorum ki 4 yıl bir öğretmen o öğrencilerin öğretmeni olsun, 2. ve 3. sınıfta öğretmen değişmesin. Her değiştiğinde öğrenmenin kalitesi düşüyor. Benim ilk bakışım çocukların açısından, buna mecburum ama meslektaşlarımın hakkını, hukuku ve bulundukları zor şartları da biliyorum, onlar da biliyor. Öğretmenimizin lehine olduğu için kanunu düzenleme içerisinde bu 4 yılı ‘Ağustos, temmuzu bekleyeceksiniz’ demek yerine şubatta eş durumu ataması yapalım diye bir karar aldık” dedi.