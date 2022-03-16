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Eş zamanlı silah kaçakçılığı baskınında 44 zanlı yakalandı, çok sayıda silah ve parça ele geçirildi

Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. 5 atölye ve 1 depoda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve parça ele geçirildi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:58
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Beş atölye ve 1 depodaki aramalarda, ruhsatsız 24 tabanca ve 2 tüfek, 246 tabanca mermisi, 1074 tabanca üst kapağı, 1086 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, 1 CNC makinesi, 1 freze tezgahı, 6 tepe matkap, metal ve plastik üzerine yazabilen 1 yazıcı ile tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 20'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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