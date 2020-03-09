İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1328
  • EURO
    7,0105
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    105566
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esed rejimi Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı
Güncel

Esed rejimi Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı

Esed rejimi, Türk SİHA'ları karşında büyük kayıp verince çareyi Rus yapımı Pantsir'e benzer hava savunma sistemleri yapmakta buldu. SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:53

Esed rejiminin İdlib’de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esed güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esed güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA’lar elde etti. Dünya basınında Türk SİHA’larının Suriye’deki başarısı konuşulurken Esed rejiminin, SİHA’lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere göre, Esed rejiminin Türk SİHA’larını yanıltmak için Rus yapımı Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kullandığı ortaya çıktı. SİHA’ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esed rejimi askerleri, Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA’ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA’ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

Söz konusu olay Rusya’da sosyal medyada kısa sürede yayılırken Türk SİHA’ları yine Rusya’da en önemli gündem konularından biri oldu.

Yerli ve milli drone 'Tulpar'

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı

AB'den büyük çark
AB'den büyük çark

AB'den büyük çark
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.