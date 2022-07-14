İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2022 Perşembe / 15 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4987
  • EURO
    17,4675
  • ALTIN
    959.022
  • BIST100
    2401.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esas Mesele '15 Temmuz Özel' 15 Temmuz Cuma, 21.00'de 24 TV'de
Güncel

Esas Mesele '15 Temmuz Özel' 15 Temmuz Cuma, 21.00'de 24 TV'de

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar… Altı çizilmesi gereken her şey alanında yetkin isimlerle “Murat Özer ile Esas Mesele” de konuşuluyor.

14 Temmuz 2022 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
ABONE OL

15 Temmuz FETÖ'nün ihaneti olarak tarihin sayfalarında yer alsa dahi bir yandan da milletin zaferi olarak hafızalara kazındı. Darbe girişiminin 6.yıldönümünde Murat Özer "Esas Mesele 15 Temmuz Özel" de soruyor.

15 Temmuz'da halkın darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki direnişi ne anlama geliyor?

Darbecileri destekleyen küresel güçlerin 15 Temmuz'da aldığı mağlubiyet Dünya'da ne tür değişimleri sağladı?

Bunlar ve daha pek çok soruyu Murat Özer "Esas Mesele 15 Temmuz Özel" de soruyor, Araştırmacı Yazar İdris Kardaş, Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya cevaplıyor.

"Esas Mesele 15 Temmuz Özel" 15 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden canlı yayınla 24 TV'de.

  • Esas Mesele 15 Temmuz Özel
  • Murat Özer
  • Hafıza 15 Temmuz Müzesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.