Esas Mesele '15 Temmuz Özel' 15 Temmuz Cuma, 21.00'de 24 TV'de

15 Temmuz FETÖ'nün ihaneti olarak tarihin sayfalarında yer alsa dahi bir yandan da milletin zaferi olarak hafızalara kazındı. Darbe girişiminin 6.yıldönümünde Murat Özer "Esas Mesele 15 Temmuz Özel" de soruyor.



15 Temmuz'da halkın darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki direnişi ne anlama geliyor?

Darbecileri destekleyen küresel güçlerin 15 Temmuz'da aldığı mağlubiyet Dünya'da ne tür değişimleri sağladı?

Bunlar ve daha pek çok soruyu Murat Özer "Esas Mesele 15 Temmuz Özel" de soruyor, Araştırmacı Yazar İdris Kardaş, Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya cevaplıyor.

"Esas Mesele 15 Temmuz Özel" 15 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden canlı yayınla 24 TV'de.