İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1789
  • EURO
    18,3349
  • ALTIN
    1020.03
  • BIST100
    2593.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esat Karlıdağ: İnovatif düşüncenin başarılı örnekleri var
Güncel

Esat Karlıdağ: İnovatif düşüncenin başarılı örnekleri var

İnovatif düşüncenin başarılı örnekleri bulunduğunu belirten İş İnsanı Esat Karlıdağ, “Yaratıcılık ve özgünlük, inovatif düşüncenin temel özellikleri. Zaten inovasyon da yenileştirmek, geliştirmek anlamlarına geliyor. Bu tür bir düşünce biçimini benimsemiş insanların, istediklerine ulaşma konusunda çok daha başarılı olduklarını söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

10 Haziran 2022 Cuma 10:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Yenilik ve gelişmenin her alanda önemli olduğunu belirten Esat Karlıdağ, inovatif düşüncenin özü hakkında değerlendirmede bulundu:

"Biliyorsunuz inovasyon yenileştirmek, geliştirmek anlamlarına gelen bir kelime. İnovatif çalışmalar içerisinde bulunmak, daha verimli süreçler oluşmasını sağlıyor. Yeni fikirler ortaya atmak ya da var olan ürün / hizmetleri geliştirmek, sürecin bir parçası. İnovatif atılımların oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilebildiklerini söyleyebilirim."

İNOVASYON YENİLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK ANLAMLARINA GELİYOR

Son zamanlarda yenilikçi çalışmalarda artış yaşandığını belirten Esat Karlıdağ, "İş hayatında gelişim sağlayabilmek için inovatif düşünce içerisinde olmak çok önemli. Var olanı yaratıcılık faktörüyle yenileştirmek, gelişimi de beraberinde getirecektir. Dünya üzerinde çok önemli markalara baktığımızda, yenilikçi bir düşünme biçimi üzerinden çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. İnovatif düşünce, hayallerin gerçekleşmesini sağlayan bir düşünce biçimi. Çünkü bu şekilde fikir üretmek için kendinizi zorluyor, yenilikçi bir çalışma içerisinde oluyorsunuz. İnovatif düşünce için yaratıcı ve girişimci bir ruha sahip olmak çok önemli. Yani denenmemişi denemeli, yeni fikirler üreterek var olan kalıpların dışına çıkmalısınız. Bu tür düşünce biçimine sahip olan insanların değişimden korkmadıklarını görüyoruz. Bu çok önemli." ifadelerinde bulundu.

İNOVATİF DÜŞÜNCENİN BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ VAR

İnovatif düşüncenin belli başlı özellikleri bulunduğunu belirten Esat Karlıdağ, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"İnovatif düşünceyi benimseyen insanların belli başlı ortak özellikleri mevcut. Öncelikle yaratıcı bir düşünce biçimine sahipler. Bunun yanı sıra orijinal fikirler bulabilmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Problem çözücü bir yapıları var. Birçok şeye merak duyduklarını da söyleyebilirim. Ayrıca iletişim gücü yüksek olduğu için hemen herkesle etkili bir şekilde diyalog kurabildiklerini ifade etmek mümkün. Risk alma cesaretine sahip oldukları için hayallerindeki işleri yapabilme şansı elde etmekteler. Bu gibi hususların tamamını düşündüğümüzde inovatif düşüncenin ne denli önemli olduğunu anlayabiliyoruz."

  • İnovatif
  • Esat Karlıdağ
  • girişimci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.