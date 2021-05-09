09 Mayıs 2021 Pazar 13:16 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 13:16

Eşlerine anneler günü sözleri ve mesajları göndermek isteyenler 'Eşime Anneler Günü sözleri, eşe anneler günü mesajları" şeklinde aramalar yapıyor. Çoçuğunun annesine bu özel günde özel hissettirmek ve onu mutlu etmek isteyenlerin gönderebileceği Eşe anneler Günü Sözleri, Eşe söylenecek anlamlı sözler ve anneler günü mesajlar haberimizde yer alıyor. İşte, eşe anneler günü sözleri ve resimli, sözlü Anneler Günü mesajları.

Eşe anneler Günü Sözleri ve Eşe anneler günü mesajı ile eşinizin gönlünü hoş tutabilir, çocuğunuzun annesini bu özel günde mutlu edebilirsiniz. İşte eşe söylenecek Anneler günü sözleri ve en güzel resimli anneler günü mesajları...

EŞE ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Anneler günün kutlu olsun canım karıcım. Çocuğumuzun annesi olduğun için teşekkür ediyorum.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve çocuğumuza da her zaman bunu öğütleyen canım karıcım bugün senin günün, Anneler günün kutlu olsun.

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım eşim, Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun karıcığım... Çocuklarımıza örnek bir anne olduğun için teşekkür ederim!

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum canım eşim, anneler günün kutlu olsun!

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve çocuğumuza da her zaman bunu öğütleyen canım karıcım bugün senin günün, Anneler günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan eşim bugün senin günün Anneler günün kutlu olsun.

Beni her zaman destekleyen ve çocuklarımıza dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik eşim, yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır. Anneler günün kutlu olsun...

Benim güzel eşim, çocuklarımın annesi; Anneler Günün Kutlu Olsun...

Dünyanın en güzel annesi eşim, Anneler Günün Kutlu Olsun...

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, eşim... Anneler günün kutlu olsun.

Senin merhametin bizi yaşama bağlıyor sevgili eşim, hayat arkadaşım, karıcım... Anneler günün kutlu olsun..

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, eşim... Anneler günün kutlu olsun.

Ey canımın sahibi yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. Anneler günün kutlu olsun meleğim.

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Gücüme güç, umuduma umut katan eşim. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Gözümün nuru nice anneler günlerine.

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Hayat arkadaşım anneler gününü kutlarım.

Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Varlığı bana güç verenim anneler gününü kutlarım.

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun!

Hayatımın neşesi anneler günün kutlu olsun.

Evimin neşesi, dünyamın güneşi, mutluluğum, huzurum en büyük servetim sensin benim canım eşim. Anneler günün kutlu olsun.

Sen en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin. Melek yüzlüm günün kutlu olsun.

Canım karım iyi ki varsın Allah seni başımdan eksik etmesin. Anneler gününü kutluyorum.

Çocuklarımıza ve bana yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Seni yüreğimin tümüyle sevdiğimi bilmeni istiyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Sen muhteşem bir eş ve mükemmel bir annesin. Olağanüstü bir kadınsın. Senin hayatımda olman hayatımı senin bildiğinden bile daha harika yapıyor. Anneler günün kutlu olsun hayatım!

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

Hayatımda sahip olmadığım pek çok şey var ama kesinlikle çok şanslı olduğum bir şey sen varsın. Anneler gününü kutlu olsun bi tanem!

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