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Dünya Bahar Kalkanı Harekatı'nı konuşuyor: Esed bunu daha önce hiç yaşamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonrasında şehit olan askerlerimizin intikamını misliyle almaya devam ediyor. Rejim güçleri havadan ve karadan yoğun bombardımana tutuldu. Rejime ait iki savaş uçağı düşürülürken açıklanan son rakamda ise 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Dünya basınında son dakika olarak servis edilen haberlerde Türkiye'nin tarihi operasyondaki gücü konuşuluyor. The Guardian Rejimin sekiz yıllık savaşta 24 saat içerisinde iki savaş uçağı birden kaybetmediğine dikkat çekti.

03 Mart 2020 Salı 08:44 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 08:44

Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan 34 kahraman askerimizin kanları yerde kalmadı. Bahar Kalkanı Harekatı'yla rejim güçlerine ağır darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı şekilde deva m ettiğini duyurdu ve son rakamları açıkladı. Bakan Akar, "Rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Türkiye'nin zalim rejime karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı da dünya basınında geniş yer aldı. Dünya Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonunu konuştu.

GUARDİAN GAZETESİ: 24 SAAT İÇİNDE 2 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

İngiliz Guardian gazetesi, 'Türkiye iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini' yazdı.

Rejimin sekiz yıllık savaşta 24 saat içerisinde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirten The Guardian, uçakların vurulmasının Şam hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını vurguladı:

"Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti.

En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."

Rusya'nın son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeyi 'bağlayıcı bir anlaşmanın ufukta olduğuna dair bir gösterge' diye yorumladı:

"Böyle bir uzlaşma, merkezi hükümetin tamamen kontrolü dışındaki son yer olan İdlib'deki gerilimin azaltılmasında çok işe yarar. Ancak sonrası için daha geniş bir uluslararası uzlaşma gerekiyor. Suriye ve özellikle İdlib yıkıcı bir savaşla yele bir oldu ve sivillerin üzerindeki etkisi yakın tarihteki tüm diğer çatışmalara kıyasla daha çok oldu."

WASHİNGTON POST

Amerikan Washington Post gazetesi, "Suriye iki jetinin Türkiye tarafından düşürüldüğünü açıkladı" başlığını kullandı.

AL JAZEERA

Al Jazeera English, "Türkiye İdlib semalarında iki Suriye savaş uçağını düşürdü. Resmi medya pilotların paraşütle atladığını bildiriyor" ifadesini kullandı.

NEW YORK TİMES

Amerikan New York Times gazetesi, gelişmeleri "Türkiye, verdiği en ağır kaybın ardından Beşar Esad rejimine karşı büyük bir harekat başlattığını duyurdu" başlığıyla verdi.

THE TİMES

İngiliz The Times gazetesi ise, Ortadoğu muhabiri Richard Spencer imzasıyla yayınladığı haberde, "Esad rejimi dün Sukhoi-24 tipi iki jetinin, ABD yapımı F-16'larla donatılmış Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü doğruladı" dedi.

The Times, rejimin kayıplarının büyük olduğunu, Lübnan'dan gelen videolarda ölü ve yaralı Hizbullah savaşçılarını Bekaa Vadisi'ne taşıyan minibüs konvoylarının görüldüğünü belirtiyor.

Richard Spencer'ın analizi şöyle devam ediyor: "Rusya geride kalırken, sayısız Esad yanlısı savaşçı öldü. Erdoğan'ın amacı sınır boyunca 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapacak bir tampon bölge. Bu bölgeye kesinlikle bölgenin en önemli kenti İdlib de dâhil. İdlib, Esad'ın kolayca bırakmayacağı bir ödül."

Rusya'daki muhalif gazete Novaya Gazeta'nın yazarlarından Pavel Felgengauer'in analizi ise, 'Rusya ve Türkiye yeniden kavga etmek üzere' başlığını taşıyor. Felgengauer, Rus resmi makamlarının anlamsız ve pervasız küçük yalanları yüzünden meselenin daha da derinleştiğini yazdı.

(Sabah)

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