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MSB'den 'Arimah' açıklaması: Rejim güçleri 2017'den beri bölgede

MSB, yaptığı açıklamada 'Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.' ifadelerine yer verdi.

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 Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunun gözlendiği bildirildi.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Münbiç ile ilgili gelişmeler çerçevesinde paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir." ifadeleri kullanılarak, gelişmelerin takip edildiği vurgulandı. 

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