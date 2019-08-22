Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi
Esed rejimi Rusya'nın da desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi.
- AA
Esed rejimi Rusya'nın da desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Esed rejimi Rusya'nın da desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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