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Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esed rejimi Rusya'nın da desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi.

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Esed rejimi Rusya'nın da desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi.

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