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Esed rejimine büyük darbe! 1709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

İdlib'te 17 günde TSK tarafından 1709 rejim askeri etkisiz hale getirildi. 55 tank, 3 helikopter ise imha edildi

27 Şubat 2020 Perşembe22:35 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 23:16

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

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