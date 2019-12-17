Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sonucu 12 kişi hayatını kaybetti
Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.
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