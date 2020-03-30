IHA 30 Mart 2020 Pazartesi 13:02 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:02

Koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken Suriye’de resmi kaynaklar 9 korona vakası tespit edildiğini açıkladı. Ancak son dönemde ortaya çıkan Esed rejimindeki askerler arasındaki gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları, koronavirüsün rejim askerlerinde de görüldüğünü ortaya çıkardı. Askerlerin telefon konuşmalarına göre, Kafr Nabl ve Maaret el Numan köylerindeki bazı rejim güçlerinde korona semptomları görülmesinin ardından yetkililerle iletişime geçildi. Vakaların bazıları ambulanslarla İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun köyüne, diğerleri ise Hama kentindeki hastaneye götürüldü. Suriye Milli Ordusu tarafından ortaya çıkarıldığı bildirilen 11 rejim askerinde korona tespit edildiği kaydedildi.

Esad rejiminin geçtiğimiz hafta İran’dan asker takviyesi gerçekleştirdiği, rejim askerlerine de korona virüsünü gelen askerlerin bulaştırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.