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Esed'den Türkiye'ye küstah açıklama!

Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Barış Pınarı harekatı Beşşar Esed rejimini rahatsız etti. Harekatla ilgili küstah açıklamalarda bulunan Esed, 'Türkiye'ye Suriye'nin her yerinde karşılık vereceğiz' dedi.

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Reuters'in haberine göre, Suriye resmi medyası, Esed'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için haddini aşarak 'saldırganlık' diyen Esed, "Türk saldırganlığına Suriye'nin her yerinde tüm meşru araçlarla karşılık vereceğiz" dedi.
 
BİR KENDİNİ BİLMEZ AÇIKLAMADA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN
 
Esed'in hadsiz açıklamalarından sonra bir açıklamada Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile terörist grupların safında durduğunu gösterdiğini belirtilirken, operasyonun başlamasından itibaren tüm kurumlardan yapıldığı üzere Barış Pınarı harekatı, Türkiye'nin güney sınırlarında PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri için oluşturulmak istenen koridorun ortadan kaldırmak için başlatılmıştı.

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