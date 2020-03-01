Esed'e verilen süre doldu! F-16'lar da havalandı, bombardıman başladı

01 Mart 2020 Pazar11:35 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 11:50

İdlib'de sivil halka bombalar yağdıran ve binlerce insanı katleden, binlercesini de yerlerinden eden Esed rejimine bölgeden geri çekilmesi için verilen süre sona erdi. Gece yarısından itibaren sınırda büyük bir hareketlilik gözlemlenirken Suriye'nin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye başta olmak üzere Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Hava Üssü'nü ateş altına aldı.

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu.

Türkiye, İdlib'deki kalleş saldırının ardından rejim güçlerine ait tüm hedefleri ateş altına aldı. Esad rejimine çok ağır darbe vuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun imha edildiğini duyurdu.



BAKAN AKAR SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

F-16'LAR HAVALANDI

Rejim güçleri ve destekçileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar Suriye sınırına gönderildi. Özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri Türk Savaş Uçakları bomba yağdırdı. Tüm hedefler yerle bir edildi.

F-16'LAR ÖZEL BOMBA KİTLERİYLE VURDU

Bu sırada Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar Suriye sınırına gönderildi. F-16'lar sınırdan özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri ateş altına aldı.

SİHA'ların dışında kara destek birimleri ve obüslerle de belirlenen hedeflere bomba yağdırıldı.

Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası vuruldu. Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan bir kimyasal harp tesisi de imha edildi. Toplam 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

LAZKİYE'DEKİ HEDEFLERE OBÜS ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin verdiği süre dolmasının ardından İdlib'deki tansiyon gece 00:00'dan itibaren yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), top ve füzelerle birçok rejim hedefini vurdu. TSK, Suriye rejiminin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye'deki bazı hedeflere obüs atışı gerçekleştirdi.

TEL RIFAT'TAKİ HEDEFLER VURULUYOR

Suriye rejimi, Rus askeri polisi ve YPG'nin ortak hareket ettiği Tel Rıfat da hedefler arasındaydı. Tel Rıfat yakınlarındaki Minnag Askeri Hava Üssü ateş altına alındı.

ÇOK SAYIDA HAVA ARACI VE TANK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Neyrab Hava Üssü de TSK tarafından vuruldu. İdlib güneyindeki stratejik Maaretunnuman, Vadi el Deyf, Tel Merdih, Mar Debse'deki hedefler de çok namlulu roket sistemleriyle hedef alındı.

Bu operasyonlarda çok sayıda hava aracı ve tankın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.