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Esed'in propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul'da, Suriye'de çöken Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Esed'in propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye halkına 61 yıl boyunca eziyet eden Baas rejiminin, azınlık bir grup dışında halkını varil bombaları ve kimyasal silahlarla öldürdüğünü söyledi.

Sednaya ve Tedmur hapishanelerinde ortaya çıktığı gibi Suriye'de yüzbinlerce insanın katledildiğini vurgulayan Kutbay, Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Araştırma Komisyonu ve BM İnsan Hakları Konseyi gibi uluslararası kurumlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun, Suriye'de sivillerin soykırıma uğradığını tespit ettiğini kaydetti.

MANİPÜLATİF ALGI ÇALIŞMASI YAPTIKLARINI BELİRTTİ

Kutbay, şüpheliler Kemal Canbolat, İlay Aksoy, Fatih Koparan, Alper Rende, Mustafa Seyfullah Kılıç, Ferhat Aktaş ve Deniz Büstani'nin sosyal medya hesaplarından, "Suriye'de savaşın sonlanmasına rağmen Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine dönmediği" iddiasıyla manipülatif algı çalışması yaptıklarını belirtti.

Devrik Esed rejiminin suçlarını örtmek amacıyla sosyal medyada paylaşım yapan şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecileri hedef gösterdiğine işaret eden Kutbay, bu kişilerin Esed adına etki ajanlığı ve rejimi övücü propaganda yaptığını, tüm bunların da suç teşkil ettiğini bildirdi.

Açıklamanın ardından avukat Kutbay ve beraberindeki dernek üyeleri, 7 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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