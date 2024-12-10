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Esed'in Rusya'ya kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.

AA10 Aralık 2024 Salı 18:05 - Güncelleme:
Esed'in Rusya'ya kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi
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Resmi kaynaklara göre, Esed'i taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esed'i Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

ESED, RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esed'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esed ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

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