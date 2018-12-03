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Esenboğa'da rahatsızlanan Endonezyalı diplomat yaşamını yitirdi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, Esenboğa Havalimanında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarısman, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanına geldiğinde rahatsızlandı.
 
Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı. 

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