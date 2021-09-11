Esenler'de aşırı hızlı otomobil bariyerlere çarptı; sürücü yaralandı

DHA 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:55 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:55

Kaza, saat 21.30 sıralarında Esenler O - 3 Otoyolu Otogar sapağında meydana geldi. İddialara göre, aşırı hızla ilerlediği iddia edilen Hakan Karabulut'un kullandığı 34 AB 9025 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Karabulut yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdhalesinin ardından Karabulut'u hastanye kaldırdı. Karabulut, hastaneye götürülürken gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Otogar sapağında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekiler, trafiği açmak için otomobili yol kenarına kaldırmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Gelen çekici yardımıyla otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.