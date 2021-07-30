Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın

DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 12:39 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:39

66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı" dedi.