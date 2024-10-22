İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2565
  • EURO
    37,0694
  • ALTIN
    3011.55
  • BIST100
    8654.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Esenler'de trafik kazası: 1 ölü

Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA22 Ekim 2024 Salı 07:10 - Güncelleme:
Esenler'de trafik kazası: 1 ölü
ABONE OL

TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkisinde, Berkay S. (20) idaresindeki 34 HEZ 223 plakalı motosiklet, 34 HSM 278 plakalı asfalt bakım aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Berkay S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Berkay S'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Asfalt bakım aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.