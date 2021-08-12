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Esenyamaç muhtarı oyunları bozdu: Devleti kötülememi istiyorlar

Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde sel afetinin ardından yaralar sarılıyor. Köyde basın açıklaması için kameralar karşısına geçen Muhtar Korkmaz, devleti işaret ederek 'Sel yaşandığı günden bu yana bir saat olsun sahipsiz hissetmedik. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var' ifadelerini kullandı. Muhtar Ayhan Korkmaz, bölgeye gelen partililerden şikayetçi oldu. Korkmaz 'Devleti kötülememi istiyorlar. Vali burada, kaymakam burada, büyükşehir burada. Ben nasıl 'Yok' derim. Allah bunun hesabını sorar.' diye konuştu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 22:25
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Sel afetinin vurduğu Van-Başkale'ye bağlı Esenyamaç mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları sürerken, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Bakanlık, valilik ve büyükşehir yetkilileri, afetzede vatandaşın yeniden evlerine kavuşması için hasar tespit çalışması yapıyor.

Basın açıklaması için kameralar karşısına geçen Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Korkmaz, devleti işaret ederek "Sel yaşandığı günden bu yana bir saat olsun sahipsiz hissetmedik. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren CHP'liler "CHP sayesinde" diyerek muhtarı susturdu. Basın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürdü.

Muhtar Ayhan Korkmaz Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini şöyle anlattı:

"CHP'li bir kişi müdahale etti"

Köyümüze ziyarete geldiler Allah razı olsun. Neler olduğunu anlattım. "Yaraların sarılması gereklidir" dedim. Arkadan bir arkadaş, CHP'li bir kişi, "Muhtar muhtar CHP'nin sayesinde" dedi. Tabi ben sözü daha fazla uzatmadım.

Devlet bütün kurumlarıyla burada

Şimdi siz benim yerimde olsanız. Devletin bütün kurumları burada. Van Büyükşehir'in tüm araçları DSİ'nin tüm araçları burada. Ben nasıl "Yok" diyeyim. Hepsi burada zaten kameralar görüyor. Şantiye şefleri müdürler hepsi buradayken nasıl "Yok" diyeyim.

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