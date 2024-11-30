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Güncel

Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Kandil'in talimatıyla atanmış

Terörden tutuklana Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yalçın'ın terörist elebaşı Duran Kalkan'ın talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediyesi'ne yerleştirildiği belirlendi.

Akşam Gazetesi30 Kasım 2024 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Kandil'in talimatıyla atanmış
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İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılıp tutuklanan Ahmet Özer hakkındaki 'terörizmin finansmanı' soruşturması genişletildi; yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu ve terör elebaşı Duran Kalkan'ın talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediyesi'ne yerleştirildiği belirlendi.

Osman Yalçın

Yalçın'ın PKK bağlantılı firmalara usulsüz ihaleler verdiği, terör destekçilerini işe aldığı; örgüte mali destek olduğu öne sürüldü.

Ahmet Özer

BALDIZI GÖZALTINA ALINDI

Polisin aramalarına rağmen bulunamayan Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen baldızı avukat Evin Emine Demir Sarıçiçek, 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına alındı.

TERÖR SORUŞTURMASI ÖZER'İN YARDIMCISINA UZANDI

Aynı zamanda Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan Osman Yalçın, Ahmet Özer döneminde 'Fen İşleri', 'Park ve Bahçeler', 'Ruhsat ve Denetim' ile 'Zabıta' müdürlüklerinden sorumlu başkan yardımcılığı yapmıştı.

Osman Yalçın için yakalama kararı

CHP'li başkan PKK kanalında

'Hesaplara yatırın' talimatı
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