28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6948
  • 6,2963
  • 281.984
  • 100186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Esenyurt TEM Otoyolunda kamyonet yan yattı

Esenyurt Tem Otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda yan yattı. Kamyoneti kaldırma çalışmaları kapsamında Hadımköy gişelerine doğru yol trafiğe kapatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenyurt Tem Otoyolunda Hadımköy gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Ömer A. Yönetimindeki 35 AZ 3702 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ve polis ekipleri haber verdi. Kumaş taşıdığı öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yoldan kaldırılması için TEM Otoyolunda trafik tamamen kapatıldı.

Pes dedirten hırsızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan S-400 açıklaması: 2020 baharında konuşlandırılacak

Rusya'dan S-400 açıklaması: 2020 baharında konuşlandırılacak

ABD milyonlarca dolar teklif etmiş!

ABD milyonlarca dolar teklif etmiş!

Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

ABD'den ikiyüzlü siyaset! Sevkiyata devam ettiler

ABD'den ikiyüzlü siyaset! Sevkiyata devam ettiler

164 ülkeye ihraç edildi: Ekonomiye yüz milyonlarca dolar katkı sağladı

164 ülkeye ihraç edildi: Ekonomiye yüz milyonlarca dolar katkı sağladı

Anne ve bebeğinin ölümündeki sır perdesi aralandı

Anne ve bebeğinin ölümündeki sır perdesi aralandı
 

POPÜLER HABERLER

Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar...

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar...

Dünyanın en eskilerinden! Öyle bir şey tespit edildi ki...

Dünyanın en eskilerinden! Öyle bir şey tespit edildi ki...

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA