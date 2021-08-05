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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Son anda durdurdular

Esenyurt'ta, sürücüsünün el freni çekmeden park ettiği servis aracı bir süre sonra kaymaya başladı. Kapısı da kilitli olmayan aracın içine giren bir kişi el frenini çekerek aracı durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:01
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Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 18.30 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü servis aracını park ettikten sonra alışveriş yapmak için markete girdi. El freni çekilmeden bırakıldığı iddia edilen servis aracı, bir anda harekete geçti. Çevredeki bir vatandaş, otomobilin üzerine doğru gelen servis aracının kapısının kilitli olmadığını fark edince aracın içine girerek el frenini çekti. Kaza son anda engellenirken, çevredeki vatandaşlar servis aracının sürücüsüne tepki gösterdi. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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