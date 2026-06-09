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  • Esenyurt'ta 4 binanın çatısındaki yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta 4 binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA9 Haziran 2026 Salı 15:12 - Güncelleme:
Esenyurt'ta 4 binanın çatısındaki yangın söndürüldü
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Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaların çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binaların çatısında hasara yol açan yangın, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Esenyurt yangını
  • itfaiye müdahalesi
  • çatı yangını

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