Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı
Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
- İHA
Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı.
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