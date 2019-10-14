Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Şahin Küçük "Çatıdan ufak ufak dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaşlar 'ev yanıyor' dedi. Geldik baktık. Dumanlar çıkarken alevlenmemişti. İtfaiye gelince tutuştu. İtfaiye başta kontrol altına alamadı" dedi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.